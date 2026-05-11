L’Iran ha respinto la proposta statunitense

L’Iran ha rifiutato la proposta degli Stati Uniti per mettere fine alla guerra e ha presentato una controproposta. Il governo statunitense ha poi respinto anche questa seconda proposta, definendola “totalmente inaccettabile”. La comunicazione tra le parti si è interrotta dopo queste risposte, senza ulteriori sviluppi ufficiali. La situazione rimane in sospeso, senza annunci di nuovi incontri o iniziative concrete.

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di porre fine alla guerra. L’Iran ha poi fatto una controproposta, che Trump ha respinto definendola “totalmente inaccettabile”. di porre fine alla guerra. Secondo i media statali iraniani, Teheran avrebbe respinto la proposta a causa delle richieste eccessive del presidente americano Donald Trump. I media statali iraniani hanno descritto la proposta statunitense come “un tentativo di forzare la capitolazione”. L’Iran ha poi fatto una controproposta, che Trump ha respinto definendola “totalmente inaccettabile“. “Ho appena letto la risposta dei cosiddetti ‘rappresentanti’ dell’Iran.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - L’Iran ha respinto la proposta statunitense ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran Responds to US Proposal to End the War Notizie correlate L’Iran ha respinto una proposta di treguaL’Iran può “essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani”. Trump ha respinto la proposta dell’Iran sullo stop all’arricchimento dell’uranioDonald Trump ha respinto la proposta dell’Iran di una sospensione massima di cinque anni dei suoi piani di arricchimento dell’uranio, a fronte dei 20... Argomenti più discussi: L’Iran respinge la proposta degli Usa: Richieste eccessive. Trump: Risposta inaccettabile; L'Iran respinge il piano Usa, 'richieste eccessive'; Trump definisce totalmente inaccettabile la risposta dell’Iran; Medio Oriente, Trump attende la risposta di Teheran al piano Usa entro questa notte. L' #Iran ha respinto il piano USA perché avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump. Lo riferisce la tv di Stato iraniana Press TV. Teheran riafferma la sovranità sullo Stretto di Hormuz; gli USA paghino le riparazioni di g - x.com x.com Cosa succederebbe se Saddam avesse vinto la sua guerra contro l'Iran e gli USA? - Reddit reddit