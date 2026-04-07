L’Iran ha rifiutato una proposta di tregua mentre le tensioni nella regione rimangono alte. Ieri, durante una conferenza stampa, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran potrebbe essere eliminato in una notte, sottolineando la scadenza imminente dell’ultimatum per un accordo, fissato per domani alle 20 ora di Washington. La situazione tra le parti continua a essere molto delicata, con il tempo che stringe in vista della scadenza.

L’Iran può “essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani”. Lo ha detto ieri Donald Trump nel corso di una conferenza stampa riferendosi all’ultimatum per raggiungere un accordo che scade domani alle 20 ora di Washington (le 2 di mercoledì in Italia). “Dal punto di vista militare è stata una delle nostre migliori Pasque. Siamo qui per celebrare il successo di una delle missioni di salvataggio più complesse mai eseguite”, ha aggiunto Trump, riferendosi al recupero del pilota di un F-15 abbattuto. Nell’operazione sono stati usati 155 aerei, fra i quali quattro bombardieri e 13 aerei da combattimento. “Ha evitato di essere catturato per quasi 48 ore”, ha aggiunto il presidente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha respinto una proposta di tregua

Perché l’Iran ha rifiutato la tregua di 48 ore proposta dagli Usa, sarà “guerra totale”Come prevedibile, l’Iran ha rifiutato la tregua di 48 ore proposta dai negoziatori degli Stati Uniti.

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Iran Rejects US Ceasefire Proposal; Says Trump Will Not Determine War's End | TRENDING

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