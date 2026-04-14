Trump ha respinto la proposta dell’Iran sullo stop all’arricchimento dell’uranio

Nelle ultime ore, si è appreso che l’ex presidente degli Stati Uniti ha rifiutato la proposta dell’Iran di sospendere temporaneamente le attività di arricchimento dell’uranio per un massimo di cinque anni. La delegazione americana aveva invece richiesto una sospensione di venti anni durante i negoziati svolti in Pakistan nel fine settimana. Il rifiuto è stato definito come un fallimento dall’ex presidente.

Donald Trump ha respinto la proposta dell’ Iran di una sospensione massima di cinque anni dei suoi piani di arricchimento dell’uranio, a fronte dei 20 anni richiesti dalla delegazione Usa nei negoziati che si sono tenuti in Pakistan nel fine settimana, definiti dal tycoon «un fallimento». Lo riporta il New York Times, citando due alti funzionari di Teheran e da uno di Washington. LEGGI ANCHE: Crisi Iran-Usa: il negoziato che non c’è e il vero piano di Trump La conferenza stampa di JD Vance sulla tv pachistana dopo i colloqui di Islamabad (Ansa). JD Vance: «La palla è davvero nel loro campo». Il funzionario americano ha spiegato che gli Stati Uniti hanno anche chiesto all’Iran di rimuovere dal Paese l’uranio altamente arricchito.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump ha respinto la proposta dell’Iran sullo stop all’arricchimento dell’uranio Nyt, Trump boccia proposta Iran su stop di 5 anni ad arricchimento uranioL'Iran, in una risposta formale inviata lunedì, hanno offerto agli Usa una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchimento dell'uranio,... Iran, Araghchi agli Usa: “Non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio neppure se ci attaccate"L’Iran non intende rinunciare all’arricchimento dell’uranio sul proprio territorio neanche se gli “venisse imposta una guerra”. Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz "L'attacco, senza precedenti, colpisce il primo Papa americano della storia: "È debole sui crimini, pessimo in politica estera" scrive in un post Donald Trump. "Non ci piace un Papa che pensa sia giusto avere un'arma nucleare", ripete ai giornalisti, "e che la cri - facebook.com facebook Nato, il soldato Rutte alla corte di Trump per salvare l'Alleanza - Ascolta x.com