L' Iran è pronto a rispondere a qualsiasi aggressione

L'Iran ha affermato che le sue forze armate sono pronte a rispondere in modo esemplare a qualsiasi aggressione. In un comunicato ufficiale, è stato dichiarato che strategie e decisioni sbagliate porteranno a risultati negativi, sottolineando la fermezza nel difendere la propria sovranità. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra il paese e altre nazioni.

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