L' Iran è pronto a rispondere a qualsiasi aggressione

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha affermato che le sue forze armate sono pronte a rispondere in modo esemplare a qualsiasi aggressione. In un comunicato ufficiale, è stato dichiarato che strategie e decisioni sbagliate porteranno a risultati negativi, sottolineando la fermezza nel difendere la propria sovranità. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra il paese e altre nazioni.

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"Le nostre forze armate sono pronte a rispondere in modo esemplare a qualsiasi aggressione: strategie sbagliate e decisioni sbagliate avranno sempre un risultato sbagliato, tutto il mondo lo ha già capito. Siamo pronti per tutte le opzioni: rimarranno sbalorditi". Lo scrive su X il presidente del.🔗 Leggi su Today.it

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