Spezia Roberts non abbandona la nave Pronto un progetto in qualsiasi categoria

Il proprietario dello Spezia ha annunciato la volontà di mantenere il suo ruolo nel club, nonostante le recenti difficoltà affrontate durante la stagione. Supportato dal presidente, il magnate americano ha confermato di essere pronto a intervenire su qualsiasi categoria per il futuro, lasciando intendere un impegno continuo nella gestione della squadra e delle sue attività. La decisione arriva dopo un periodo segnato da episodi negativi che hanno coinvolto il club.

Il patron Thomas Roberts non lascerà lo Spezia. Il magnate americano, pur deluso e amareggiato dagli episodi negativi che hanno funestato il campionato delle Aquile, resterà alla guida del club bianco, supportato dal presidente Charlie Stillitano. Una permanenza non condizionata alla categoria nella quale lo Spezia giocherà nella prossima stagione calcistica, sia essa la Serie B o la Serie C. Nessuno rischio quindi di un suo disimpegno dallo Spezia, nel segno anzi di programmi ambiziosi confermati in toto e massima serietà. Roberts, pur a fronte di un investimento milionario fino ad ora assolutamente improduttivo, non abbandonerà la nave che sta imbarcando acqua, ma anzi garantirà stabilità finanziaria e progetti ambiziosi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia Roberts non abbandona la nave. Pronto un progetto in qualsiasi categoria Leggi anche: Spezia Roberts dà piena fiducia a Donadoni Spezia Oggi la decisione di Roberts sul mister. Il presidente Stillitano atteso domani in cittàTutto nelle mani del patron Thomas Roberts, a lui la decisione finale sulla conferma o meno di mister Roberto Donadoni.