L' Iran detta cinque condizioni per la pace con Usa e Israele

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha dichiarato di non voler negoziare con gli Stati Uniti finché non saranno soddisfatte cinque condizioni fondamentali. La posizione è stata comunicata attraverso un portavoce del governo, che ha precisato che le condizioni devono essere rispettate prima di avviare qualsiasi processo di dialogo. Nessun dettaglio sulle condizioni è stato diffuso pubblicamente. La posizione iraniana rappresenta un ostacolo alle possibilità di un accordo di pace con Israele e Stati Uniti.

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L'Iran non tratterà con gli Stati Uniti fino a quando Washington non accetterà cinque condizioni chiave. A chiarirlo è stato il generale Mohammad Ali Jafari, ex comandante dei Pasdaran e ora a capo del quartier generale culturale e sociale Baqiyatallah. "Finchè la guerra non cesserà su tutti i.🔗 Leggi su Today.it

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