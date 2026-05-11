L' Iran detta cinque condizioni per la pace con Usa e Israele

L'Iran ha dichiarato di non voler negoziare con gli Stati Uniti finché non saranno soddisfatte cinque condizioni fondamentali. La posizione è stata comunicata attraverso un portavoce del governo, che ha precisato che le condizioni devono essere rispettate prima di avviare qualsiasi processo di dialogo. Nessun dettaglio sulle condizioni è stato diffuso pubblicamente. La posizione iraniana rappresenta un ostacolo alle possibilità di un accordo di pace con Israele e Stati Uniti.

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