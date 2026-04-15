La Turchia ha annunciato di essere disponibile a svolgere un ruolo di mediazione tra gli Stati Uniti e l'Iran, mentre si preparano a un possibile conflitto con Israele. Il governo turco ha ribadito la volontà di facilitare il dialogo tra le parti coinvolte, senza però specificare tempi o modalità. La posizione del paese si inserisce in un momento di tensione crescente nella regione, con le parti coinvolte che valutano le rispettive strategie.

La Turchia di Recep Tayyip Erdogan offre la sua sponda per una mediazione attiva capace di evitare la ripresa della Terza guerra del Golfo e sostenere gli sforzi del Pakistan alleato e partner strategico di Ankara che a Islamabad ha ospitato sabato 11 aprile i primi, importanti colloqui per stabilizzare l’Asia Sud-Occidentale. Il Paese anatolico da tempo aveva spinto per favorire una convergenza diplomatica dopo aver sostenuto la Repubblica Islamica, suo storico rivale, nel quadro delle proteste divampate tra dicembre 2025 e gennaio 2026 per evitare un collasso sistemico dello Stato e aver cercato inutilmente di prevenire la deflagrazione bellica, e nelle ultime giornate ha collegato la necessità di porre fine una volta per tutte alle ostilità alla volontà di contenere dichiaratamente l’assertività di Israele.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Turchia in campo per mediare la pace Usa-Iran mentre si prepara allo scontro con Israele

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