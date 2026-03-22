La guerra tra Stati Uniti e Iran prosegue da quattro settimane, con tensioni concentrate su Hormuz e sul dossier uranio. Per la prima volta si parla di possibilità di negoziato, anche se la situazione resta instabile e piena di incognite. L'atmosfera tra le parti appare ancora molto tesa, mentre le mosse si susseguono senza segnali chiari di una risoluzione immediata.

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra nella quarta settimana e per la prima volta si intravede una possibile traiettoria negoziale, anche se ancora fragile e carica di incognite. Il presidente americano Donald Trump apre a una riduzione degli sforzi militari, ma lo fa da una posizione di forza, rivendicando i risultati ottenuti sul piano operativo tra cielo e mare. Il conflitto, però, non è affatto chiuso: restano nodi strategici cruciali, a partire dal blocco dello Stretto di Hormuz e dalla gestione delle scorte di uranio arricchito iraniano. In questo contesto, la Casa Bianca comincia a delineare un possibile schema di accordo, mentre sul terreno la pressione militare non si allenta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Trump detta le condizioni: Hormuz e uranio al centro, la pace resta lontana

Articoli correlati

Calciomercato Inter, Koné resta in cima alla lista: conferme sul forte interesse, ma Massara detta le condizioniMercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri… Calciomercato Lazio: il futuro di...

Il diplomatico Scarante: "Posizioni radicalizzate. La pace resta lontana"Una guerra che rischia di diventare ‘infinita’, che potrebbe finire solo se Putin o Zelensky decidessero di fare un passo indietro.

Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

Altri aggiornamenti su Iran Trump detta le condizioni Hormuz e...

Temi più discussi: Aaron David Miller: L’Iran detta il ritmo della guerra. Trump e Netanyahu ormai hanno agende diverse (di N. Boffa); L’Europa non vuole farsi coinvolgere da Trump su Hormuz; Si oppone a Trump, riconosce la Palestina, ha detto no alla guerra in Iran: il presidente spagnolo Pedro Sánchez è un idealista o uno stratega?; Guerra all’Iran, Gabbard smentisce Trump: Teheran non stava cercando di arricchire l’uranio.

Guerra Trump: Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Trump: 'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche'. LIVE ... tg24.sky.it

Trump detta le sue condizioni sul successore di Khamenei. Ma anche su Ucraina e Cuba. Cosa ha dettoVoglio essere personalmente coinvolto nella scelta della nuova Guida suprema dell'Iran . Donald Trump in un'intervista rivendica il diritto di influenzare la successione ad Ali Khamenei, ucciso ... tg.la7.it

MEDIO ORIENTE | Media, 'oltre 100 feriti negli attacchi dell'Iran a Dimona e Arad in Israele". Alcuni sono in gravi condizioni, tra cui un bambino di 12 anni e una bambina di 5 anni. Le difese aeree non sono riuscite a intercettare i missili iraniani #ANSA - facebook.com facebook

"L'Iran vuole ''concludere un accordo'' ma "io no''. Lo scrive Donald Trump in un post sul social Truth. x.com