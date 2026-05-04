L’invincibile Almonte d’Asia | al teatro Kemonia in scena la compagnia Franco Cuticchio
Per chi non sa rinunciare allo spettacolo di opera dei pupi neanche per un giorno, prosegue la rassegna Domenica con i pupi al teatro Kemonia, in collaborazione con Franco Cuticchio figlio d’arte. Il 10 maggio alle 11.30, al teatro Kemonia (via dei Benedettini, 9) va in scena “L’invincibile.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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