Angelicuzza principessa del Catai | la compagnia Franco Cuticchio al teatro Kemonia
Al teatro Kemonia si tiene la rassegna “Domenica con i pupi”, organizzata in collaborazione con Franco Cuticchio, figlio d’arte. La programmazione comprende spettacoli di opera dei pupi, tra cui “Angelicuzza principessa del Catai”. L’evento si svolge nella sede di via dei Benedettini, 9, e si rivolge a chi desidera assistere a rappresentazioni tradizionali di marionette. La serie di spettacoli prosegue con appuntamenti domenicali dedicati a questo tipo di intrattenimento teatrale.
Per chi non sa rinunciare allo spettacolo di opera dei pupi neanche per un giorno, prosegue la rassegna “Domenica con i pupi” al teatro Kemonia (via dei Benedettini, 9), in collaborazione con Franco Cuticchio figlio d’arte. Il 26 aprile alle 11.30, ecco in scena “Angelicuzza principessa del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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