Lo spettacolo programmato presso lo Spazio Eidos è stato annullato, con l’interruzione della stagione annunciata come conseguenza della fine del mondo. Il terzo appuntamento, previsto per sabato 28 marzo 2026 alle ore 20,00, non si terrà più. La data e l’orario erano stati comunicati in precedenza, ma l’evento non si svolgerà come previsto.

Tempo di lettura: 2 minuti Terzo appuntamento, sabato 28 marzo 2026 alle ore 20,00, per la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio, con lo spettacolo “Lo spettacolo è stato annullato causa la fine del mondo” scritto, diretto e interpretato da Danilo Napoli. Dalle note di regia: “No, lo spettacolo non è stato annullato. Cioè sì, nello spettacolo “Lo spettacolo è stato annullato” lo spettacolo è stato annullato, ma non per voi. Voi dovete esserci, perché senza pubblico non c’è teatro, non c’è futuro. E forse, in un mondo che va a pezzi, le storie sono l’unica cosa che ci resta. E questo era vero sia... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lo spettacolo è stato annullato causa la fine del mondo”, continua la stagione presso lo Spazio Eidos

Articoli correlati

San Giorgio del Sannio, ritorna la stagione teatrale allo Spazio EidosTempo di lettura: 2 minutiRitorna la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio.

"A casa lo sapevo", allo spazio Kairos lo spettacolo che racconta la scuola di oggiLo Spazio Kairos di Torino si prepara ad accogliere una riflessione acuta e dissacrante sul mondo dell'istruzione con lo spettacolo "A casa la...

Approfondimenti e contenuti su Spazio Eidos

El Partydo: Lo Stato Sociale non è una band in pausa, ma ora è il momento del sudoreCon due singoli e un mini tour fa il suo esordio la nuova creatura bolognese composta da 3/5 del collettivo e Ioma, sbarbo di Casalekkio che ... rockit.it

Giovanni e i misteri del cosmo: «Lo spazio è il più grande spettacolo mai messo in scena»Qual è il segreto del più grande canyon di Marte? Perché Pianeti e stelle hanno nomi pieni di lettere e numeri? E come funzionano le aurore? Sono tante, infinite, le curiosità sull’universo a cui ... corriere.it