L’instabilità non molla l’Italia In arrivo altre perturbazioni | cosa accadrà in Campania
L’Italia si prepara ad affrontare nuove perturbazioni che si prevedono in arrivo nelle prossime ore, con particolare attenzione alla regione Campania. Secondo le previsioni meteorologiche, tra l’11 e il 15 maggio si verificano frequentemente abbassamenti di temperatura e piogge intense, segnando il termine di un periodo che, secondo la tradizione, rappresenta l’ultima ondata di freddo dell’anno. La situazione meteo resta instabile, con condizioni che si mantengono variabili su gran parte del territorio.
“Secondo la tradizione popolare, il periodo compreso tra l’11 e il 14 (localmente anche il 15) maggio rappresenta per molte zone dell'Europa centro-settentrionale, ma anche del Nord Italia, l'ultimo 'colpo di coda' dell'inverno: un periodo in cui si verifica spesso un brusco calo delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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