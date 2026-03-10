Meteo Italia | l’alta pressione cede in arrivo due perturbazioni con clima primaverile

Negli ultimi giorni, l’Italia ha sperimentato condizioni di tempo stabile grazie a un’alta pressione che ha portato temperature miti e un clima tipicamente primaverile. Tuttavia, le previsioni indicano un cambiamento in arrivo con il crollo di questa figura di stabilità e l’arrivo di due perturbazioni che altereranno le condizioni atmosferiche nel paese.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Negli ultimi giorni l'Italia ha vissuto una fase meteorologica stabile grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione, responsabile di temperature molto miti e di un contesto climatico tipicamente primaverile. Tuttavia, secondo le ultime analisi meteorologiche, questa configurazione atmosferica sta iniziando a mostrare segnali di indebolimento, aprendo la strada a un cambiamento del tempo. Nel corso delle prossime 48-72 ore, due deboli perturbazioni di origine atlantica attraverseranno la Penisola, determinando un ritorno a condizioni più variabili e a tratti instabili, con la possibilità di precipitazioni sparse soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

