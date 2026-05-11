L’instabilità non molla In arrivo altre perturbazioni correnti fredde e neve in montagna

L’instabilità meteorologica continua a influenzare la regione, con nuove perturbazioni che portano correnti fredde e nevicate in montagna. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con precipitazioni che interesseranno diverse zone. Questa fase si inserisce in un periodo tradizionalmente associato al residuo dell'inverno, tra l’11 e il 15 maggio, secondo alcune credenze popolari.

SANTI DI GHIACCIO, TRADIZIONE RISPETTATA – “Secondo la tradizione popolare, il periodo compreso tra l’11 e il 14 (localmente anche il 15) maggio rappresenta per molte zone dell'Europa centro-settentrionale, ma anche del Nord Italia, l'ultimo 'colpo di coda' dell'inverno: un periodo in cui si.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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