L’incredibile biblioteca a forma di libro | più unica che rara
Una biblioteca a forma di libro ha attirato l’attenzione per la sua struttura insolita e originale. La costruzione si distingue per il design che ricorda un grande volume aperto, differenziandosi dagli spazi tradizionali dedicati alla lettura e allo studio. La struttura è stata realizzata con materiali che ne evidenziano la forma e i dettagli, attirando visitatori e curiosi. La realizzazione di questa biblioteca è stata ufficialmente registrata come progetto unico nel suo genere.
Tra gli stereotipi che hanno ancora oggi fin troppo credito c’è quello secondo cui le biblioteche sarebbero luoghi noiosi. Chi crede a tutto questo dovrebbe fare un bel viaggio nello Stato americano del Missouri, più precisamente in quel di Kansas City. È qui infatti che sorge una biblioteca che.🔗 Leggi su Today.it
I grandi monumenti della antica roma
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