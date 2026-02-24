Zelensky | Le sanzioni sono l' unica forma di diplomazia che Putin capisce – Il video

Zelensky afferma che le sanzioni sono l’unico metodo di pressione comprensibile da Putin, a causa della resistenza della Russia alle vie diplomatiche tradizionali. Durante un incontro a Kiev, ha sottolineato che questa strategia rappresenta una delle decisioni cruciali prese di recente. Ha anche specificato che il nuovo pacchetto di sanzioni mira a indebolire economicamente Mosca e a costringerla a cambiare atteggiamento. La discussione si è concentrata sulla necessità di mantenere ferme queste misure.

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Ne abbiamo discusso oggi e considero questa una delle decisioni più importanti per noi, emerse in questa giornata e durante i nostri incontri, e contiamo sul fatto che il 26º pacchetto sia forte ed efficace. Deve essere adottato il prima possibile. Naturalmente ci sono molte sfide diverse, ma contiamo su questo. Ed è questa la forma di diplomazia che la Russia comprende, e credo che tutti i leader la sostengano. Questo deve essere fatto nell’interesse di tutta l’Europa. Ringrazio tutti i nostri amici europei e i nostri partner, tutti coloro nell’Unione Europea che stanno dalla parte giusta della storia e aiutano noi, l’Ucraina e gli ucraini. 🔗 Leggi su Open.online

Ucraina, Zelensky: “Russia blocca diplomazia, ci difenderemo”. Trump: “Non sono felice di Putin”L'Ucraina afferma che la Russia ostacola gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto.

Zelensky: «Oggi sono 4 anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in 3 giorni» – Il videoVladimir Putin ha sbagliato i piani, e Zelensky ricorda che sono passati quattro anni da quando si prevedeva la conquista di Kiev in soli tre giorni.

