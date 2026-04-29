Donna aggredì la procuratrice legale del condominio | citazione a giudizio

Una donna di 61 anni di Brindisi è stata citata a giudizio dalla procura locale con l’accusa di aver aggredito la procuratrice legale del condominio. La vicenda riguarda presunte violenze private e lesioni personali, che hanno portato all’emissione del decreto di citazione. La donna dovrà comparire in tribunale per rispondere delle accuse formulate dalla procura.

BRINDISI - La procura di Brindisi ha emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di una 61enne di Brindisi, accusata di violenza privata e lesioni personali. La persona offesa è la procuratrice legale del condominio. Quel giorno - era il luglio 2025 -, doveva eseguire un sopralluogo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Camion ‘benedetti’ sul sagrato, citazione a giudizio del pm per imprenditoreTempo di lettura: 2 minutiLa procura di Torre Annunziata ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Salvatore Langelotto, già detenuto,... Stati Uniti, Trump silura la procuratrice generale Pam Bondi. “Al suo posto l’ex legale del presidente”Dopo la Segretaria alla Sicurezza Kristi Noem, travolta dalle polemiche per le morti di Renee Good e Alex Pretti nelle operazioni dell’Ice, Donald... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Donna aggredì la procuratrice legale del condominio: citazione a giudizio; Aggredì passanti a Zofingen, per la procura non è imputabile. Ecco perché.