Incidente mortale a Ferriera a giudizio l' automobilista che urtò la moto del diciottenne deceduto

Un uomo di 29 anni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio stradale per la morte di un diciottenne avvenuta a Torgiano il 9 novembre 2024. La vittima, che si trovava a bordo di una moto, è deceduta dopo un incidente avvenuto in via Ferriera, mentre si dirigeva verso Ponte San Giovanni. La causa del sinistro sarà oggetto di processo per chiarire le responsabilità.

Rinvio a giudizio per un 29enne accusato di omicidio stradale per la morte di Giovanni Spedaletti Trabalza, il diciottenne di Torgiano che ha perso la vita il 9 novembre 2024 in seguito a uno scontro avvenuto in via Ferriera, in direzione Ponte San Giovanni. Il processo si aprirà il 23 settembre.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata Notizie correlate Eboli, incidente mortale sulla ss18: deceduto un 70enneTempo di lettura: < 1 minutoUna persona, un uomo di 70 anni, ha perso la vita, altre sono rimaste ferite. Leggi anche: L'incidente mortale durante le vacanze a Lipari: condanna definitiva per l'automobilista che travolse e uccise un Pr