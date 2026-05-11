Caso arbitri ascoltato in procura l’avvocato Viglione | è il legale della FIGC Colloquio sulle bussate

In un’indagine in corso, l’avvocato Viglione, legale della FIGC, è stato ascoltato come persona informata sui fatti presso la procura. La conversazione si è concentrata su presunte comunicazioni tra arbitri e altri soggetti coinvolti. Il procedimento riguarda questioni legate al sistema arbitrale e alle possibili interferenze nelle decisioni di gara. La procura sta raccogliendo ulteriori elementi per chiarire la vicenda.

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Caso arbitri, ascoltato in procura l’avvocato Viglione come persona informata dei fatti: è il legale della FIGC. Colloquio sulle “bussate”. L’indagine della Procura di Milano sul settore arbitrale prosegue senza sosta, coinvolgendo figure di rilievo come l’ex designatore Gianluca Rocchi, attualmente indagato con l’ipotesi di concorso in frode sportiva. La giornata odierna ha segnato un passaggio investigativo importante: l’avvocato Giancarlo Viglione, legale della FIGC e responsabile dell’Ufficio legislativo federale, è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Il colloquio con il pubblico ministero Maurizio Ascione si è concentrato in particolare sul delicato filone delle cosiddette “bussate” alla sala VAR di Lissone.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caso arbitri, ascoltato in procura l’avvocato Viglione: è il legale della FIGC. Colloquio sulle “bussate” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inchiesta arbitri, ascoltato in Procura il legale della FIGC Giancarlo Viglione. Gli ultimissimi sviluppiStefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi:... Inchiesta arbitri, nuova svolta: ascoltato un dirigente FIGC sul caso VARdi Alberto PetrosilliLa Procura di Milano continua a indagare su presunte interferenze e designazioni pilotate nel sistema arbitrale Prosegue... Argomenti più discussi: Caso arbitri, Andrea Butti sarà ascoltato in Procura: ecco il ruolo del responsabile dei calendari; Inchiesta arbitri, Schenone sarà ascoltato dal pm. Le novità di oggi sulle intercettazioni e cosa cambia per l'Inter; Inchiesta arbitri, Butti e Pinzani ascoltati per oltre tre ore davanti al pm. Poi toccherà a Schenone; Inchiesta arbitri, Schenone (addetto arbitri Inter) interrogato per 3 ore dal pm. Caso arbitri, ascoltato #Butti (responsabile calendari #SerieA ed ex team manager #Inter) A breve toccherà a Giorgio #Schenone, club referee manager dei Nerazzurri. I dettagli x.com Inchiesta arbitri: Schenone Rocchi, nessuna intercettazione rilevante reddit Caso arbitri, Andrea Butti sarà ascoltato in Procura: ecco il ruolo del responsabile dei calendariIl gestore dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A verrà sentito dal pm Maurizio Ascione in settimana: è lui a tenere i contatti con il designatore. Da capire i possibili collegamenti con Gianluc ... ilgiorno.it