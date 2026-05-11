L’importanza della qualità del sonno per gli anziani

Con l’avanzare dell’età, prendersi cura della qualità del sonno diventa un aspetto fondamentale per la salute degli anziani. Vari studi dimostrano come le alterazioni del riposo possano influire sul benessere generale e sulla capacità di svolgere le attività quotidiane. Le problematiche legate al sonno, come l’insonnia o le interruzioni frequenti, sono comuni tra le persone over 65 e vengono spesso segnalate nelle visite mediche di routine.

Accompagnare il corpo nel percorso di invecchiamento implica l’ attenzione a diversi aspetti della salute. Tra questi rientra il focus sulla qualità del sonno. Fondamentale in generale per il benessere, il sonno, quando arriva la terza età, richiede un’attenzione ancora più specifica sia da parte del paziente stesso, sia da parte dei professionisti sanitari che lo seguono. Il sonno ha un impatto concreto sulla salute in diversi modi, nell’anziano in particolare. Salute cardiovascolare: durante il sonno, la pressione arteriosa si abbassa in maniera notevole. Questo vuol dire che si riduce drasticamente uno dei principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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