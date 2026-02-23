I consumatori italiani confermano l’importanza della frutta nella dieta e premiano qualità sostenibilità e origine europea

La partecipazione di oltre 3.400 italiani a un concorso di Enjoy Dolce Frutta dimostra quanto la frutta sia fondamentale nella loro alimentazione. La campagna europea della OP Melodia punta a valorizzare la freschezza e la provenienza europea dei prodotti. I partecipanti hanno mostrato grande interesse per la qualità, la sostenibilità e l’origine del frutto, ricevendo in premio uno zainetto portapranzo firmato Enjoy Dolce Frutta. La gara ha coinvolto molti appassionati di alimentazione sana.

Sono stati oltre 3mila (3.467) gli italiani iscritti al concorso di Enjoy Dolce Frutta. La campagna europea della OP Melodia che valorizza la frutta fresca made in UE, ha messo in palio un simpatico zainetto portapranzo griffato Enjoy Dolce Frutta. La partecipazione, gratuita, era condizionata a un piccolo sondaggio sul consumo di frutta fresca e sulla percezione che i consumatori hanno delle produzioni europee. Un modo per comprendere le abitudini e l’orientamento del target e realizzare azioni ancora più incisive volte a migliorare la qualità dell’alimentazione della platea interessata dal progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Enjoy Dolce Frutta lancia la nuova campagna digitale Gli influencer italiani protagonisti della promozione della frutta fresca Made in EUA partire da febbraio, Enjoy Dolce Frutta avvia una nuova campagna digitale, promossa dalla OP Melodia, per valorizzare e incentivare il consumo di frutta fresca Made in EU.

Dieta mediterranea? Sì, ma ripensata. Che cos’è la «Pharma Diet» e perché gli italiani scelgono sempre più fruttaLa «Pharma Diet» rappresenta un approccio alimentare che integra i principi della dieta mediterranea con attenzione alla salute e al benessere.

