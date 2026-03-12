Giornata Mondiale del Sonno cosa rischi se dormi male | 5 abitudini preziose per un sonno di qualità

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, si evidenziano cinque abitudini fondamentali per migliorare la qualità del riposo. Dormire male può influenzare negativamente l’energia e le performance quotidiane, rendendo essenziale seguire alcune pratiche che favoriscono un sonno riposante. La cura delle proprie abitudini notturne rappresenta un passo importante per mantenere uno stato di benessere generale.

Dormire bene è un bisogno di importanza vitale per il benessere del proprio organismo perché un sonno di qualità è in grado di farci sentire energici e performanti al mattino. Il sonno riveste un ruolo fondamentale per la salute del sistema nervoso perché consente ai neuroni del nostro cervello di rigenerarsi. Dormire bene non è un lusso, ma una vera e propria necessità biologica. A confermarlo è un studio recente pubblicato su PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences. La ricerca in questione sostiene che la privazione del sonno crea un’alterazione della mielina, la guaina che avvolge le fibre nervose. Essa è di fondamentale importanza per trasmettere in maniera funzionale gli impulsi nervosi nel cervello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

