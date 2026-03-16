A Milano la presentazione del romanzo di Melanie Francesca

A Milano si è svolta la presentazione del romanzo di Melanie Francesca, un'opera che combina filosofia, spiritualità e immagini visive. Il libro presenta una narrazione distopica in cui tecnologia, spirito e destino umano si mescolano. L'autrice ha presentato il suo lavoro davanti a un pubblico interessato, illustrando i temi principali del suo romanzo. La serata ha visto la partecipazione di lettori e appassionati del genere.

. Presentato a Milano il libro di Melanie Francesca, un’opera che fonde filosofia, spiritualità e immaginario visivo attraverso una narrazione distopica in cui tecnologia, spirito e destino umano si intrecciano in modo originale.. Il debutto del volume inedito firmato da Melanie Francesca, intitolato “ La Carne dell’Eternità ” e curato da Editoriale Giorgio Mondadori, è stato celebrato nel cuore di Milano presso la storica Libreria Bocca. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco della cultura contemporanea che hanno esplorato i confini tra umanità e tecnologia. Al dibattito hanno preso parte Stefano Zecchi, Marco Salvati, Carlo Motta, Melania Rizzoli insieme alla stessa creatrice dell’opera. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati Leggi anche: "Lettere a Francesca", a Salerno la presentazione del libro di Enzo Tortora con Francesca Scopelliti A Vibo Valentia la presentazione del romanzo “L’Ultima Notte” di Maurizio BonannoVibo Valentia si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di rilievo con la presentazione del romanzo “L’Ultima Notte” di Maurizio Bonanno, in... Una selezione di notizie su Melanie Francesca Discussioni sull' argomento La carne dell’eternità di Melanie Francesca; Milano: alla Libreria Bocca la presentazione del libro La Carne dell’Eredità di Melanie Francesca; La carne dell’eternità, Melanie Francesca; Su Rai1 domenica 15 marzo seconda puntata di Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera. "La carne dell'eternità" di Melanie Francesca, il romanzo filosofico sul destino dell'anima in un mondo dominato dalla tecnologia x.com Melanie Francesca splendida artista, scrittrice col figlio militare negli Emirati Melanie si divide fra Lugano e Abu Dabi, dove è sposata e in questi giorni è preoccupata per il figlio che è militare in una zona molto calda del mondo a causa di Israele. Lei è un’artis - facebook.com facebook