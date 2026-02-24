Sora presentazione del romanzo Latte di Marina Zucchelli

Tutto pronto per la presentazione del romanzo edito dalla Rizzoli "Latte" di Marina Zucchelli, autrice televisiva e documentarista per Rai3, originaria della Ciociaria. L’evento si terrà venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale di Sora. L’iniziativa intende valorizzare un’opera che esplora un tema storico e sociale profondamente legato al nostro territorio: il fenomeno del baliatico mercenario negli anni Cinquanta e Sessanta, e le sue conseguenze sulle donne e sulle famiglie coinvolte. Il romanzo, ambientato tra la Ciociaria e Bologna, dà voce a due protagoniste femminili — Olimpia e Ada — e riflette con sensibilità e rigore narrativo su maternità, corpo, identità e condizionamenti sociali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sora, presentazione del romanzo “Tante volte ancora” di Angela FloriQuesta mattina a Sora si è tenuta la presentazione del romanzo “Tante volte ancora” di Angela Flori.

Leggi anche: Sora, la presentazione del libro di Sara Vermiglio "Eco"