L’impatto europeo del Great wealth transfer

In Europa, si assiste a una crescente circolazione di patrimoni tra le generazioni, nota come “Great wealth transfer”. Contestualmente, i mercati si trovano di fronte a una nuova tensione energetica determinata dal conflitto in Iran, che riaccende le preoccupazioni sui prezzi e sulle forniture. Questi eventi stanno influenzando le dinamiche economiche e finanziarie del continente, con ripercussioni sui mercati e sulle politiche di investimento.

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L’ONDA lunga della ricchezza che passa di mano in Europa e un nuovo shock energetico legato alla guerra in Iran che torna a preoccupare i mercati. Sono questi i due temi emersi durante una conferenza, organizzata da ING Group all’ultima edizione del Salone del Risparmio 2026, andato in scena a Milano dal 5 al 7 maggio scorsi. L’ appuntamento che ha acceso i riflettori su uno dei fenomeni più rilevanti dei prossimi anni: il passaggio di patrimoni dalle generazioni più anziane a quelle più giovani, in un contesto macroeconomico segnato da forti tensioni geopolitiche. A margine della manifestazione, Marieke Blom, chief economist del gruppo ING, ha incontrato QN Economia tracciando uno scenario articolato, in cui le dinamiche della ricchezza si intrecciano con i nuovi rischi legati all’energia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’impatto europeo del Great wealth transfer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How a €300M Club Beat Europe’s Richest Teams Notizie correlate Great Wall Motor debutta in Italia e accelera sul piano di espansione europeoGreat Wall Motor avvia ufficialmente le proprie attività in Italia, segnando un nuovo passaggio nella strategia di espansione europea del gruppo... Salone del risparmio: i mercati privati guidano il nuovo wealth? Cosa scoprirai Come possono i fondi semiliquidi collegare il risparmio alle imprese non quotate? Quali rischi comporta per il cliente investire in... Si parla di: L’impatto europeo del Great wealth transfer; Auto cinesi, crescita e impatto sul mercato europeo.