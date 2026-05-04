Al Salone del Risparmio si parla di come i mercati privati stiano diventando protagonisti nel settore della gestione patrimoniale. Si discute di fondi semiliquidi e del loro ruolo nel collegare il risparmio alle imprese non quotate. Viene analizzato anche il rischio associato all’investimento in asset privi di liquidità, con attenzione alle caratteristiche di questi strumenti e alle potenziali implicazioni per gli investitori.

? Cosa scoprirai Come possono i fondi semiliquidi collegare il risparmio alle imprese non quotate?. Quali rischi comporta per il cliente investire in asset privi di liquidità?. Come cambierà il ruolo dei consulenti con l'integrazione tra assicurazioni e gestione?. Perché la normativa Eltif 2.0 sta trasformando il modello di business finanziario?.? In Breve Le conferenze si terranno il 6 maggio con sessioni alle 10.30 e alle 12.. La normativa europea Eltif 2.0 introduce nuovi fondi semiliquidi per il risparmio.. L'alleanza tra asset management e assicurazioni mira a finanziare l'economia reale.. I consulenti devono gestire il rischio legato alla mancata liquidità degli asset.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del risparmio: i mercati privati guidano il nuovo wealth

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Verso il Salone del Risparmio 2026, oltre 13.000 iscritti e più di 300 relatoriSi avvicina l'appuntamento con la sedicesima edizione del Salone del Risparmio, in programma dal 5 al 7 maggio 2026 presso l'Allianz MiCo di Milano.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Salone del Risparmio 2026, torna la tre giorni dedicata alla gestione della liquidità e ai mercati; Verso il Salone del Risparmio 2026, oltre 13.000 iscritti e più di 300 relatori; Dal giornale alla radio: il Gruppo Il Sole 24 Ore racconta il Salone del Risparmio 2026 con una copertura multicanale; Salone del Risparmio 2026, educazione finanziaria al centro.

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