Great Wall Motor debutta in Italia e accelera sul piano di espansione europeo

Great Wall Motor ha ufficialmente iniziato le sue attività in Italia, segnando l'inizio della presenza del gruppo nel mercato italiano. Questa mossa fa parte di un piano più ampio di espansione in Europa, annunciato dall’azienda cinese. La società ha avviato operazioni e distribuzione nel paese senza dettagli su modelli o strutture specifiche. La decisione arriva dopo aver annunciato l’intenzione di rafforzare la propria presenza nel continente.

Great Wall Motor avvia ufficialmente le proprie attività in Italia, segnando un nuovo passaggio nella strategia di espansione europea del gruppo automobilistico cinese. L’ingresso nel mercato italiano, con l’avvio delle vendite previsto per giugno 2026, si inserisce in un piano più ampio volto a rafforzare la presenza del marchio nei principali Paesi europei e a consolidarne il posizionamento nel contesto della transizione verso una mobilità sostenibile e connessa. Fondata nel 1990 e con sede a Baoding, nella provincia di Hebei, GWM si configura oggi come uno dei costruttori automobilistici indipendenti della Cina più in vista. Nel 2025 il gruppo ha registrato vendite globali pari a 1,32 milioni di unità, di cui oltre 500.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Great Wall Motor debutta in Italia e accelera sul piano di espansione europeo Notizie correlate Leggi anche: Cremonesi nuovo Head of Marketing e Pr di Great Wall Motors Italia Great Wall Marathon 2026: percorso e programma di una corsa epicaTutte le distanze hanno un tempo massimo di completamento di 8 ore alla Great Wall Marathon 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: GWM sbarca ufficialmente in Italia: debutto commerciale da giugno 2026 con il SUV ORA 5; GWM, sbarco in grande stile in Italia: pronta una gamma di 7 modelli; Great Wall Motor arriva in Italia: da giugno al via alle vendite; Great Wall torna in Italia: storia, strategia e il ritorno di Ora 5. Great Wall Motor Italia: debutto ufficiale a giugno 2026GWM (Great Wall Motor) annuncia l’ingresso ufficiale in Italia: da giugno 2026 via alle vendite con il SUV ORA 5. Scopri modelli, tecnologia ibrida e rete assistenza. rumors.it Great Wall Motor avvia le attività in Italia, debutto commerciale da giugnoGreat Wall Motor (GWM) avvia ufficialmente le proprie attività in Italia con la costituzione di una filiale locale e l'avvio delle vendite previsto a partire da giugno 2026. (ANSA) ... ansa.it GWM, sbarco in grande stile in Italia: pronta una gamma di 7 modelli Debutta a giugno 2026 la Ora 5, che sarà seguita in autunno da una coppia di suv più grandi: la casa cinese Great Wall punta a conquistare anche l'Italia. #gwm #greatwallmotor facebook