La Liguria è interessata da temporali che si sono sviluppati sulle coste, mentre alcune zone stanno vivendo brevi schiarite. La perturbazione in arrivo è prevista per venerdì e potrebbe portare ulteriori precipitazioni nella regione. La differenza di condizioni tra la Riviera di Ponente e Levante è evidente, con alcune aree più colpite dal maltempo rispetto ad altre. I meteorologi monitorano costantemente gli aggiornamenti per prevedere come evolverà il tempo nei prossimi giorni.

? Domande chiave Come cambierà il meteo tra la Riviera di Ponente e Levante?. Quando arriverà la nuova perturbazione che colpirà la regione venerdì?. Dove le piogge saranno più intense tra costa e Appennino?. Perché il mare resterà agitato nonostante il ritorno del sole?.? In Breve Lunedì 11 maggio temporali intensi colpiscono Riviera di Ponente e Levante.. Martedì 12 maggio l'alta pressione porterà sole con zero termico a 3.050 metri.. Mercoledì 13 maggio correnti secche in serata abbasseranno lo zero termico a 2.450 metri.. Venerdì 15 maggio nuova bassa pressione porterà piogge e zero termico a 2.050 metri.. Lunedì 11 maggio 2026, le perturbazioni atlantiche colpiscono la Liguria con piogge e temporaleschi, lasciando spazio a una settimana caratterizzata da forti sbalzi tra instabilità e schiarite improvvise.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria sotto la pioggia: temporali sulle coste e schiarite in arrivo

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