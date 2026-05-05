La Liguria si trova sotto una pioggia persistente, con un’allerta meteo in vigore per temporali in arrivo. Le previsioni indicano che tra le prime ore di domani mattina il maltempo continuerà a interessare diverse zone della regione. I temporali più intensi sono attesi in alcune aree costiere e interne, dove si prevede una maggiore attività dei fenomeni temporaleschi. Le autorità monitorano attentamente la situazione, in attesa di eventuali aggiornamenti.

? Cosa scoprirai Come cambierà il meteo domani mattina tra le prime ore?. Dove colpiranno con più intensità i nuovi temporali di mercoledì?. Perché la seconda perturbazione arriverà così in rapida successione?. Quando tornerà finalmente il sole dopo questi acquazzoni?.? In Breve L'esperto Lorenzo Badellino prevede nuovi impulsi perturbati per tutta la settimana.. Nuova perturbazione temporalesca prevista per mercoledì 6 maggio fin dalle prime ore.. Temperature a Genova tra 14°C di minima e 20°C di massima.. Miglioramento con alta pressione previsto per giovedì dopo il passaggio atlantico.. La Liguria affronta piogge intense questo martedì 5 maggio 2026, con una perturbazione che si sposta velocemente dal ponente verso il levante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria sotto la pioggia: allerta meteo e nuovi temporali in arrivo

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