Liguria | 440 milioni per le strade priorità a La Spezia

In Liguria sono stati stanziati 440 milioni di euro destinati al miglioramento delle strade, con una particolare attenzione alla provincia di La Spezia. Restano da definire le opere specifiche che beneficeranno di questi fondi e le modalità con cui saranno realizzate. Si attendono aggiornamenti sulle tempistiche e sugli interventi previsti, in particolare riguardo alla sicurezza e alla manutenzione delle strade secondarie nella zona.

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