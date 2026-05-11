Liguria | 440 milioni per le strade priorità a La Spezia
In Liguria sono stati stanziati 440 milioni di euro destinati al miglioramento delle strade, con una particolare attenzione alla provincia di La Spezia. Restano da definire le opere specifiche che beneficeranno di questi fondi e le modalità con cui saranno realizzate. Si attendono aggiornamenti sulle tempistiche e sugli interventi previsti, in particolare riguardo alla sicurezza e alla manutenzione delle strade secondarie nella zona.
? Domande chiave Quali opere specifiche riceveranno i fondi per la viabilità spezzina? Come influirà il piano sulla sicurezza delle strade secondarie? Quando saranno completati i cantieri strategici per il territorio? Perché la manutenzione del suolo potrebbe assorbire i fondi previsti??? In Breve 40 milioni di euro stanziati per l'anno in corso tra Savona e Livorno. Davide Mazzola di Cna discute criticità produttive e mobilità con l'assessore Giampedrone. Obiettivi 2028 includono comp .🔗 Leggi su Ameve.eu
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