Maltempo 2024 | piano da 15 milioni per strade e ristori in Liguria

La regione Liguria ha approvato un piano di 15 milioni di euro destinato a interventi di riparazione e ristoro a seguito delle recenti alluvioni che hanno colpito le città di Genova e Savona. I fondi saranno utilizzati per realizzare opere idrauliche volte a prevenire ulteriori danni e per fornire indennizzi a privati e imprese che hanno subito danni a causa del maltempo. La misura mira a sostenere la ripresa delle aree interessate.

? Cosa sapere La Liguria stanzia 15 milioni per riparare i danni del maltempo tra Genova e Savona.. I fondi finanziano opere idrauliche e ristori per privati e imprese colpite dalle alluvioni.. L’assessore regionale e commissario Giacomo Raul Giampedrone ha firmato oggi un piano da oltre 15 milioni di euro per affrontare le conseguenze del maltempo che tra settembre e ottobre del 2024 ha colpito Genova e Savona, inviando la documentazione al Dipartimento nazionale di protezione civile per la validazione finale. Questa seconda fase di finanziamenti segue l’intervento immediato già concluso per gestire le prime emergenze. Il nuovo stanziamento mira a consolidare la sicurezza del territorio attraverso opere strutturali e ristori economici per i cittadini e le imprese colpite dalle alluvioni dello scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maltempo 2024: piano da 15 milioni per strade e ristori in Liguria Notizie correlate Maltempo 2024, altri 15,6 milioni di euro per la LiguriaI finanziamenti, relativi all'ondata di maltempo che aveva colpito in particolare il genovese e il savonese nell'autunno 2024, serviranno per... Liguria, piano da 26 milioni: 84 progetti per scuole e sicurezzaLa Liguria accelera sui progetti strategici con un massiccio afflusso di capitali destinati a 84 interventi diffusi tra ponente e levante. Altri aggiornamenti Maltempo 2024, firmato piano di interventi da 15,6 milioni per 32 ComuniSono previsti interventi strutturali di ripristino del patrimonio pubblico, riconosciute anche alcune spese di assestamento della prima emergenza ... liguria.bizjournal.it Maltempo 2024, in Liguria via alla seconda fase dei fondi: oltre 15 milioni per i territori colpiti, 9 sono nel genoveseFirmato il piano dal commissario Giampedrone: interventi strutturali, ristori a cittadini e imprese e opere per aumentare la resilienza del territorio anche nel genovese a Arenzano, Campo Ligure, Cara ... lavocedigenova.it