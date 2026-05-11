Ligure allerta maltempo | temporali e mare agitato tra Genova e La Spezia

Un’allerta maltempo è stata diramata per la zona tra Genova e La Spezia, con previsioni di temporali intensi e mare molto mosso. Le autorità hanno indicato che i temporali potrebbero interessare diverse aree lungo la costa, mentre il vento di Libeccio sta causando raffiche che potrebbero influenzare la stabilità delle strutture e la sicurezza delle zone costiere del Levante. Sono attesi aggiornamenti sullo sviluppo della situazione nel corso della giornata.

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? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i temporali tra Genova e La Spezia?. Come influenzerà il Libeccio la sicurezza delle coste del Levante?. Quando inizierà il brusco calo delle temperature previsto per mercoledì?. Perché il meteo cambierà drasticamente tra lunedì e martedì?.? In Breve Onde fino a 4 metri e raffiche sopra 50 kmh nel Levante.. Lunedì 11 maggio temporali tra Genova e La Spezia, stabilità martedì 12 maggio.. Temperature costiere tra 12 e 25 gradi con aumento a Imperia e Savona.. Mercoledì 13 maggio calo termico e mare mosso su quasi tutta la regione.. Una saccatura atlantica colpisce il bacino del Mediterraneo provocando instabilità meteorologica in Liguria con temporali attesi tra Genova e La Spezia durante la notte di lunedì 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ligure, allerta maltempo: temporali e mare agitato tra Genova e La Spezia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltempo, allerta meteo per venti forti e mare agitato: le previsioniLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti... Liguria, temporali tra Savona e Genova: il maltempo non si ferma? Cosa scoprirai Dove colpiranno esattamente le nuove celle temporalesche nelle ore centrali? Come cambierà il meteo nel savonese con l'arrivo del... Argomenti più discussi: Allerta meteo in arrivo, le previsioni: Attesi anche fenomeni di forte intensità; Maltempo sulla Liguria, allerta gialla dalla mezzanotte sul centro Levante; Liguria, allerta meteo gialla per temporali il 6 maggio; Meteo: allerta arancione in Toscana, gialla in altre sei regioni. Maltempo, mercoledì 6 maggio allerta gialla per temporali sul centro levante ligure x.com Meteo, venti di burrasca al Centro-Nord: allerta gialla per Lombardia, Toscana e UmbriaLa perturbazione atlantica porta condizioni in netto peggioramento su parte dell'Italia. Temperature minime in aumento al centro sud, venti molto forti sul mar Ligure e sull'alto Tirreno ... rainews.it