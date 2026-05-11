Ligure allerta maltempo | temporali e mare agitato tra Genova e La Spezia
Un’allerta maltempo è stata diramata per la zona tra Genova e La Spezia, con previsioni di temporali intensi e mare molto mosso. Le autorità hanno indicato che i temporali potrebbero interessare diverse aree lungo la costa, mentre il vento di Libeccio sta causando raffiche che potrebbero influenzare la stabilità delle strutture e la sicurezza delle zone costiere del Levante. Sono attesi aggiornamenti sullo sviluppo della situazione nel corso della giornata.
? Domande chiave Dove colpiranno esattamente i temporali tra Genova e La Spezia?. Come influenzerà il Libeccio la sicurezza delle coste del Levante?. Quando inizierà il brusco calo delle temperature previsto per mercoledì?. Perché il meteo cambierà drasticamente tra lunedì e martedì?.? In Breve Onde fino a 4 metri e raffiche sopra 50 kmh nel Levante.. Lunedì 11 maggio temporali tra Genova e La Spezia, stabilità martedì 12 maggio.. Temperature costiere tra 12 e 25 gradi con aumento a Imperia e Savona.. Mercoledì 13 maggio calo termico e mare mosso su quasi tutta la regione.. Una saccatura atlantica colpisce il bacino del Mediterraneo provocando instabilità meteorologica in Liguria con temporali attesi tra Genova e La Spezia durante la notte di lunedì 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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