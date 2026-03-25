Maltempo allerta meteo per venti forti e mare agitato | le previsioni

Un’allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile regionale a causa delle condizioni atmosferiche avverse previste nella zona. Sono attesi venti intensi provenienti principalmente da sud-ovest e un mare molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Le autorità monitorano costantemente la situazione e invitano alla massima attenzione.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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