Nel pomeriggio, la Liguria si trova sotto un'intensa attività di temporali che interessano principalmente le zone tra Savona e Genova. Le celle temporalesche si sono formate in diverse aree e si spostano lentamente, portando pioggia intensa e raffiche di vento. Le previsioni indicano che nel corso delle ore centrali continueranno a svilupparsi nuove celle temporalesche, influenzando il meteo locale nel savonese e nelle zone vicine.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno esattamente le nuove celle temporalesche nelle ore centrali?. Come cambierà il meteo nel savonese con l'arrivo del vento?. Quali zone dell'entroterra resteranno più fredde nonostante la primavera?. Quando arriverà finalmente il pieno sole per il fine settimana?.? In Breve Temperature costiere tra 11 e 16 gradi, massime sotto i 19 gradi.. Temperature interne con minime di 6 gradi e massime fino a 19 gradi.. Nuove celle temporalesche previste tra Beigua e imperiese nell'entroterra.. Miglioramento deciso previsto per venerdì 8 maggio con cieli prevalentemente sereni.. Piogge e temporali colpiscono il settore tra Savona e Genova questo giovedì 7 maggio 2026, mentre le correnti da sud-est mantengono instabili i cieli ligure tra il massiccio del Beigua e le Alpi Liguri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, temporali tra Savona e Genova: il maltempo non si ferma

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