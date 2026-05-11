Ligue 1 fine di un’era | lo scettro dei bomber non parlerà parigino

Dopo più di dieci anni, la classifica marcatori della Ligue 1 non sarà più dominata da un giocatore del Paris Saint-Germain. La stagione attuale segna la fine di questo livello di monopolio, che ha visto un attaccante parigino in cima alla graduatoria per lungo tempo. Fino ad ora, nessun altro club ha conquistato il titolo di miglior cannoniere prima della chiusura di questa annata.

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