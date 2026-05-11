Ligue 1 fine di un’era | lo scettro dei bomber non parlerà parigino
Dopo più di dieci anni, la classifica marcatori della Ligue 1 non sarà più dominata da un giocatore del Paris Saint-Germain. La stagione attuale segna la fine di questo livello di monopolio, che ha visto un attaccante parigino in cima alla graduatoria per lungo tempo. Fino ad ora, nessun altro club ha conquistato il titolo di miglior cannoniere prima della chiusura di questa annata.
Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Serie A, ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite, l’annuncio di De Siervo! Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia. Ha meno attributi di chi lotta per salvarsi!» Roma Lazio, l’assessore Onorato rivela: «Si giochi lunedì alle 21. Non bisogna aver paura dei possibili incidenti tra tifosi!» Milan in crisi, un’altra stagione di frizioni: da Furlani a Tare e Allegri, ora rischiano tutti.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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