Inter Roma la Beneamata si riprende lo scettro | il ritorno dei titolarissimi e l’abbraccio di San Siro a Bastoni

L'Inter torna a vincere e si riprende il primo posto in classifica, grazie al rientro in campo di alcuni titolari e a una prestazione convincente. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso e appassionato, con il pubblico che ha espresso il suo entusiasmo per alcuni giocatori rientrati dopo infortuni. Alla fine, l’abbraccio tra i giocatori e il pubblico ha sottolineato il momento di compattezza della squadra.

di Lorenzo Vezzaro Inter Roma, la vittoria della consapevolezza: Chivu ritrova la spina dorsale della squadra nel momento più critico della stagione. La vittoria ottenuta ieri nel big match Inter Roma non porta in dote solo tre punti fondamentali per la corsa scudetto, ma restituisce al campionato la versione più autentica e spensierata della capolista. Dopo settimane di appannamento e dubbi legati alla condizione fisica, i nerazzurri hanno risposto sul campo, trascinati dai propri leader tecnici e carismatici. Il segnale più confortante è arrivato da Nicolò Barella: già intravisto in crescita con la Nazionale contro la Bosnia, il sardo ha confermato di essere tornato quel centrocampista totale, capace di correre per tre e di gestire il possesso con una serenità che non si vedeva da tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma, la Beneamata si riprende lo scettro: il ritorno dei “titolarissimi” e l’abbraccio di San Siro a Bastoni Bastoni-Inter: l’abbraccio di San Siro spegne il casoL’ovazione di San Siro sancisce la tregua emotiva per Alessandro Bastoni, al centro di un caso mediatico che il CEO Sport Giuseppe Marotta ha... Ultimissime Inter LIVE: San Siro prepara l’abbraccio a Bastoni, Oaktree vara la rivoluzione estivadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Temi più discussi: Partite storiche, gli incroci indimenticabili di Inter-Roma: dal cucchiaio di Totti alle rimonte nerazzurre; Inter-Roma a Pasqua, c’è un precedente: fu l’esordio di Agostino di Bartolomei; La Curva Nord fa sentire il suo sostegno all'Inter alla vigilia della sfida contro la Roma: Testa alta e paura di niente; Verso Inter-Roma, il post degli ultras: Battaglia decisiva. Inter-Roma 5-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Lautaro, gol di Calhanoglu, Thuram e Barella, gli highlightsIl risultato finale di Inter-Roma è 5-2. Tabellino, cronaca e highlights dei gol segnati da Lautaro Martinez (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Barella ... fanpage.it Diretta Inter Roma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 31^ giornata di Serie A.Diretta Inter Roma streaming video tv: i nerazzurri difendono il primo posto per lo scudetto, i giallorossi vogliono tornare in zona Champions. ilsussidiario.net Nel dubbio tra Inter-Roma e Napoli-Milan, Sergione Mattarella ha scelto Palermo-Avellino per un Derby del Sud che ti riconcilia con il calcio #PalermoAvellino #Mattarella facebook Inter-Roma, Gasperini: "Follia pensare di buttare per aria il gruppo" #SkySport #SkySerieA x.com