Il verdetto di Collovati | Milan lo Scudetto era un’illusione Ora serve un bomber

Il rovescio interno contro il Parma e il contestuale sprofondamento a dieci punti dalla vetta occupata dall' Inter hanno ufficialmente aperto la fase dei bilanci in casa rossonera. Un'impasse che non è solo numerica, ma che affonda le radici in criticità strutturali e in una gestione arbitrale che continua a far discutere. A tracciare un'analisi profonda e priva di filtri sulla congiuntura attuale è intervenuto Fulvio Collovati, storico ex difensore e opinionista, che ai microfoni di MilanNews.it ha ridimensionato le ambizioni del sodalizio di via Aldo Rossi. Secondo Collovati, il sogno tricolore non è mai stato un obiettivo realmente alla portata della compagine di Massimiliano Allegri, nonostante i proclami di una parte della piazza. Il divario con i rivali nerazzurri appare marcato soprattutto nella profondità della rosa e nella gestione delle risorse offensive. «Ritenevo che l' Inter, come solidità e soluzioni offensive rispetto al Milan, avesse qualcosa in più, e puntualmente questo si è verificato», ha dichiarato l'ex calciatore, sottolineando come il tecnico toscano sia sempre stato onesto nel porre la qualificazione alla Champions League come traguardo reale e prioritario.

