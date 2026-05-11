A Lierna, la strada Sp72 è stata chiusa a causa di pioggia e vento che hanno fatto cadere alcuni alberi sulla carreggiata. I soccorsi sono intervenuti per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane interdetta al traffico e si attendono ulteriori verifiche sui rischi ancora presenti per chi deve percorrerla. Nessuna persona è rimasta coinvolta negli incidenti legati all’evento.

? Domande chiave Come hanno fatto i soccorsi a gestire l'entità del danno?. Quali sono i rischi rimasti per chi percorre la Sp72?. Perché sono state necessarie squadre da due distacchi diversi?. Dove si concentreranno i prossimi interventi di messa in sicurezza?.? In Breve Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano per rimozione detriti.. Operazioni di pulizia della carreggiata iniziate intorno alle ore 16 del 11 maggio.. Necessità di monitoraggio piante instabili per prevenire nuovi blocchi sulla Sp72.. Grossi rami e alberi pericolanti hanno bloccato la viabilità sulla Sp72 a lago nel pomeriggio di questo lunedì 11 maggio, dopo che violente piogge e raffiche di vento hanno colpito il territorio di Lierna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lierna, pioggia e vento bloccano la Sp72: alberi caduti sulla strada

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