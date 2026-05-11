L’idea di E-Horizon | Così i ragazzi gareggiano con auto elettriche in 3D

È iniziato il campionato studentesco E-Horizon dedicato alle auto elettriche stampate in 3D. Le classi delle scuole superiori partecipano come team, progettando e gareggiando con veicoli elettrici realizzati con stampanti tridimensionali. La competizione coinvolge studenti di diverse scuole, che si sfidano per conquistare il titolo, trasformando le aule in vere e proprie officine di tecnologia e innovazione.

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Entra nel vivo ‘E-Horizon’, il campionato studentesco di auto elettriche stampate in 3D che trasforma le classi delle scuole superiori in autentiche scuderie, pronte a darsi battaglia per la vittoria finale. Il progetto, giunto alla sua sesta stagione, nasce da un’idea di Aima, l’Associazione italiana makers automotive con sede a Forlì. Il principio ispiratore di questa iniziativa, senza precedenti in Italia, è stato chiaro fin dall’inizio: dare ai ragazzi appassionati di motori qualcosa di concreto su cui mettere le mani. "E-Horizon nasce per trasformare la passione dei giovani per il motosport e la tecnologia in competenze reali, creando un ponte tra scuola, innovazione e futuro professionale – spiega Francesco Troianiello, presidente di Aima –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’idea di E-Horizon: "Così i ragazzi gareggiano con auto elettriche in 3D" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Progettazione e stampa 3D: a Novara arriva il "3D PlayLab" gratuito per ragazziSabato 9 maggio, presso la sede della Fondazione Lucrezia Tangorra in viale Buonarroti 26 a Novara, si terrà un nuovo appuntamento con il progetto 3D... Dentro le auto elettriche e ultramoderne. Così nascono i cervelli delle vettureTRA I PROGETTI a più alto contenuto tecnologico su cui Bora sta investendo insieme ai propri clienti spiccano i componenti destinati alle Electrical... Argomenti più discussi: L’idea di E-Horizon: Così i ragazzi gareggiano con auto elettriche in 3D; New European Bauhaus: una leva strategica per il futuro dell’Europa; Gli studenti si sfidano con le mini F1, l'amarezza degli ideatori forlivesi: Mancano le scuole romagnole; Horizon: Capitolo 2 è bloccato, nessun piano di uscita per il film di Kevin Costner.