Dentro le auto elettriche e ultramoderne Così nascono i cervelli delle vetture

Da quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bora sta sviluppando componenti avanzati destinati alle Electrical Control Units, i cosiddetti ‘cervelli’ delle auto elettriche di ultima generazione. Questi progetti rappresentano alcune delle iniziative più tecnologicamente sofisticate del settore e coinvolgono direttamente clienti e partner. Le unità di controllo elettriche sono fondamentali per il funzionamento delle vetture moderne, che sono sempre più integrate e digitalizzate.

TRA I PROGETTI a più alto contenuto tecnologico su cui Bora sta investendo insieme ai propri clienti spiccano i componenti destinati alle Electrical Control Units, veri e propri ‘cervelli’ delle vetture di ultima generazione. Nelle architetture automotive contemporanee, sempre più orientate all’elettrificazione, alla connettività e ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, l’elettronica ha assunto un ruolo centrale, moltiplicando il numero e la complessità delle centraline presenti a bordo. In questo contesto, i componenti meccanici che ospitano e proteggono le Ecu diventano elementi strategici: devono garantire resistenza strutturale, precisione dimensionale, dissipazione termica, tenuta stagna e compatibilità con ambienti operativi gravosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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