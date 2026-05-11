Al liceo Newton, gli studenti hanno utilizzato i social media per dare nuova vita ai classici della letteratura, creando podcast condivisi online. I giovani sono stati accompagnati da insegnanti e figure di riferimento nel processo di produzione dei contenuti, che sono stati poi pubblicati sulle piattaforme social. Questa iniziativa mira a coinvolgere gli studenti e a rendere più accessibili i testi classici attraverso strumenti digitali popolari tra i giovani.

? Punti chiave Come possono i social media salvare i classici dalla fine?. Chi ha guidato gli studenti nella creazione di questi podcast?. Come hanno gestito le studentesse l'intervista a Pietro Grasso?. Perché questo modello scolastico potrebbe cambiare la cultura di Chivasso?.? In Breve Collaborazione con la fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana e la Biblioteca Archimede.. Loredana Prisco e Giovanni Gualtieri guidano la formazione tecnica degli studenti.. Studentesse Annapaola Martini e Sandra Bonisolo intervistano Pietro Grasso il 3 febbraio.. Incontro con Pietro Grasso presso la Sala Primo Levi di Chivasso.. Gli studenti della classe 3ªA del Liceo Newton di Chivasso hanno trasformato i classici letti in aula in contenuti digitali per colmare il divario tra ragazzi e libri attraverso il progetto Ti racconto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo Newton: i social diventano un ponte per leggere i classici

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