Roma liceo Newton | scritto su banco istiga all’omicidio

Nel liceo scientifico Newton di Roma, nella sede di via dell’Olmata, è stato trovato scritto a matita su un banco un messaggio che istiga all’omicidio. La scoperta è avvenuta durante una normale ispezione nelle aule e ha suscitato immediatamente l’intervento delle autorità scolastiche. La scuola ha avviato le procedure per verificare l’accaduto e identificare chi si è reso responsabile del gesto.

Un messaggio di violenza estrema è stato scoperto scritto a matita su un banco nel liceo scientifico Newton di Roma, nella sede succursale di via dell’Olmata. La scritta, che istiga all’omicidio di una donna incinta e descrive crudelmente la sorte del feto, ha scosso profondamente studenti e docenti della scuola. L’allarme è stato lanciato dal collettivo studentesco Assange, che definisce il testo come un manuale di violenza inaccettabile. L’episodio si colloca in un contesto più ampio di tensioni legate alla sicurezza nelle scuole romane, richiamando casi precedenti di liste stupri e manipolazioni digitali di immagini private avvenute nello stesso istituto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Come uccidere una donna incinta": scritta shock sul banco, la denuncia del collettivo del liceo Newton"Non può essere uno scherzo né trattato alla leggera", è il commento del corpo studentesco e del collettivo Assange che ha condiviso sui social la...

Scritta choc su un banco del liceo scientifico NewtonUna scritta con contenuti estremamente violenti è stata scoperta su un banco della sede succursale del liceo scientifico Newton, nel quartiere Esquilino di Roma. A segnalare l'episodio sono state ...

Uccidi una donna incinta: scritta choc sul banco in un liceo di Roma. La denuncia degli studentiLa scritta, che recita testualmente Uccidi una donna incinta, è comparsa su un banco dell'aula 110 nella sede succursale dello scientifico ed è stata subito notata da alunni e professori.

