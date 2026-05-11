Liceo Mancini | 11 milioni per sicurezza sismica e tecnologia BIM

Un intervento di circa 11 milioni di euro è stato destinato al liceo Mancini per interventi di sicurezza sismica e all’implementazione della tecnologia BIM. La ristrutturazione prevede l’utilizzo di strumenti digitali per migliorare la gestione e la manutenzione dell’edificio storico. Sono inoltre previste innovazioni nel settore energetico per aumentare il comfort degli studenti, senza alterare l’aspetto architettonico dell’edificio.

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