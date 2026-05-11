Liceo Mancini | 11 milioni per sicurezza sismica e tecnologia BIM
Un intervento di circa 11 milioni di euro è stato destinato al liceo Mancini per interventi di sicurezza sismica e all’implementazione della tecnologia BIM. La ristrutturazione prevede l’utilizzo di strumenti digitali per migliorare la gestione e la manutenzione dell’edificio storico. Sono inoltre previste innovazioni nel settore energetico per aumentare il comfort degli studenti, senza alterare l’aspetto architettonico dell’edificio.
? Punti chiave Come influenzerà la tecnologia BIM la sicurezza sismica dell'edificio storico?. Quali innovazioni energetiche trasformeranno il comfort degli studenti nel liceo?. Come verrà riqualificata la storica palestra per la comunità locale?. Chi gestirà l'appalto integrato per garantire la compatibilità con le mura?.? In Breve Oltre 10,6 milioni di euro destinati all'esecuzione materiale dei lavori strutturali.. Metodologia BIM per la gestione digitale del cantiere e del disegno esecutivo.. Riqualificazione della palestra storica per restituire spazi sportivi alla comunità locale.. Rizieri Buonopane punta su efficienza energetica e abbattimento emissioni CO2.🔗 Leggi su Ameve.eu
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