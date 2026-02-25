Fiera del Libro e dell’Editoria AmalfiCoast-Atrani Area Kids dedicata ad Anna Tagliaferri e Mimmo Aleotti

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno spazio destinato ai giovani lettori,con letture estemporanee, laboratori di lettura e di scrittura, gestito da case editrici dedite ai ragazzi, sarà allestito alla Fiera del Libro e dell’Editoria -AmalfiCoast-Atrani 2026. Questo spazio, simbolo di gioia sarà dedicato ad Anna Tagliaferr i, giovane donna-imprenditrice cavese vittima di omicidio ed a Mimmo Aleotti, manager e grafico di una importante agenzia di comunicazione che curava la grafica della fiera e deceduto prematuramente. La direzione artistica in sintonia con l’amministrazione comunale di Atrani, retta dal sindaco Michele Siravo, ha inteso predisporre questa “Area Kids”, affinché i ragazzi possano avvicinarsi alla scrittura ed alla lettura, vera fonte di libertà di pensiero, di parola e di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

