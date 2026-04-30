Attivisti Flotilla alla deriva in mare dopo l'arrembaggio dell'Idf Greenpeace | Sono centinaia priorità è aiutarli

Un gruppo di attivisti della Flotilla si trova attualmente alla deriva in mare dopo un incidente con le forze di sicurezza israeliane. Greenpeace sta coordinando le operazioni di ricerca per individuare eventuali dispersi e le imbarcazioni coinvolte. A bordo della nave Arctic Sunrise, un rappresentante dell'organizzazione ha dichiarato che ci sono centinaia di persone coinvolte e che sono stati attivati interventi di assistenza medica e tecnica per supportare la flottiglia.

Greenpeace è alla ricerca di dispersi e imbarcazioni della Flotilla alla deriva. Lo riferisce Farah al Hattab, campaigner dell'associazione a bordo della Arctic Sunrise: “L’attacco dell'Idf è un'escalation grave, i nostri tecnici e medici sono al lavoro per dare supporto alla flotta umanitaria”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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