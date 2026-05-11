Libero arbitrio e responsabilità | ai Giovedì della bioetica la conferenza del prof Filippo Magni
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Terzo appuntamento in Fondazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni con i “I Giovedì della Bioetica 2026”. Giovedì 14 maggio, alle 17,30, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni (sede degli incontri sulla Bioetica) della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13, la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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