Correggere il codice genetico | conferenza sui Crispr ai Giovedì della Bioetica

Nella giornata di oggi si è svolto presso la Fondazione il secondo incontro dei “Giovedì della Bioetica 2026”, tenutosi nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni. La conferenza ha affrontato il tema della modifica del codice genetico utilizzando la tecnologia CRISPR, coinvolgendo esperti e studiosi del settore. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico interessato alle implicazioni e alle applicazioni di questa tecnica innovativa.

Secondo appuntamento in Fondazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni con i “I Giovedì della Bioetica 2026”. Giovedì 7 maggio, alle 17,30, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni (sede degli incontri sulla Bioetica) della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13, la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Tornano “I Giovedì della bioetica”. Sei gli appuntamenti in FondazioneSono stati presentati la mattina di giovedì 9 aprile, in Fondazione, nel Salone d’Onore di Palazzo Rota Pisaroni “I Giovedì della Bioetica 2026”. Premier League, passo indietro sui corner: niente VAR per correggere le decisioni dagli angoliCalciomercato Milan, rossoneri pronti alla battaglia legale per quel giocatore! Ecco cosa può succedere Chelsea, clamorosa confessione di Boehly su...