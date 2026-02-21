Scegliere la teoria dell’assenza del libero arbitrio il paradosso pre-determinista

Robert Sapolsky, biologo di Stanford, sostiene che il libero arbitrio è un'illusione, basando la sua teoria su studi neurologici e comportamentali. Secondo lui, le decisioni umane sono influenzate da fattori genetici e ambientali, che agiscono prima che una persona sia consapevole di sceglierle. Questa visione mette in discussione l’idea di responsabilità individuale. Recenti ricerche mostrano come schemi cerebrali possano prevedere le scelte prima che vengano fatte.

Se non esiste un individuo che sceglie, allora tutti gli uomini sono uniformabili chimicamente verso “l’unico bene” rappresentato dalla minor sofferenza per tutti. Se siamo pre-determinati, non ha senso pensare di preservare una qualche specificità individuale. Una critica all’ultradeterminismo di Sapolsky e Singer Robert Sapolsky è un biologo americano di Stanford molto conosciuto per sostenere una tesi tanto semplice quanto radicale: il libero arbitrio non esiste. Non si tratta di una tesi nuova, ci si interroga sull’argomento dall’inizio della storia del pensiero, ma Sapolsky l’ha, per così dire, aggiornata nel suo recente libro Determined.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio»Antonio Conte ha affrontato le questioni principali in vista della sfida di Champions contro il Benfica, chiarendo la sua posizione riguardo alla situazione con il Napoli e il trasferimento di Lukaku.

Chivu rivoluzionario: giorno libero pre-Lecce e ampio turnover. I motivi dietro la scelta del tecnicoChivu ha deciso di concedere un giorno di riposo prima della sfida contro il Lecce, adottando un ampio turnover nella formazione.

M. De Caro, G. Vallortigara: Siamo davvero liberi Il libero arbitrio fra condizioni e nuovi inizi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.