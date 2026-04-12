Nei giorni scorsi, i carabinieri forestali hanno effettuato un sequestro in un allevamento di cani dopo aver ricevuto segnalazioni dal servizio veterinario locale. Durante le operazioni sono state riscontrate irregolarità nelle condizioni di vita degli animali, portando all’applicazione di sanzioni amministrative. Sono stati anche sequestrati alcuni cani in attesa di ulteriori verifiche. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo sul rispetto delle norme di tutela degli animali.

Nei giorni scorsi, a seguito di segnalazioni pervenute dal servizio veterinario dell’Ausl di Ferrara e dall’ufficio Anagrafe canina del Comune di Portomaggiore, inerenti delle irregolarità riscontrate in alcune cessioni di cuccioli di cane, militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Portomaggiore e personale Ausl hanno effettuato sopralluogo congiunto presso un allevamento di razze canine ubicato nel comune di Portomaggiore. Nel corso del controllo venivano censiti 118 esemplari di diversa taglia e razza, di cui 78 regolarmente muniti di microchip, mentre i restanti risultavano cuccioli ancora sotto età. Le verifiche in banca dati sugli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sequestro e sanzioni dei carabinieri forestali nell’allevamento canino

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