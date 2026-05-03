IA e benessere | Pamela Boldrin al Centro Estrada per un dialogo

Una nuova discussione si svolge presso il Centro Estrada, dove Pamela Boldrin affronta il tema dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul benessere quotidiano. La conversazione si concentra su come le tecnologie digitali possano influenzare la serenità delle persone e quali misure adottare per mantenere il controllo sulla propria coscienza. L’evento interessa professionisti e cittadini interessati a capire i rischi e le opportunità legate allo sviluppo dell’IA.

? Cosa scoprirai Come può l'IA influenzare la nostra serenità quotidiana?. Come evitare che le macchine prendano il comando della nostra coscienza?. Chi guiderà il dialogo tra filosofia e innovazione digitale al Centro Estrada?. Perché l'intelligenza artificiale non deve diventare la guida assoluta delle nostre vite?.? In Breve Incontro condotto da Renzo di Renzo e Anna Rebeschini presso il Centro Estrada.. Prenotazioni obbligatorie via WhatsApp al numero 345 7247630 entro il 13 maggio.. Evento previsto per venerdì 15 maggio dalle ore 20:30 alle 22:00.. Calendario locale include appuntamenti a Villa Tiepolo Passi il 10 maggio.. Venerdì 15 maggio, dalle ore 20:30 alle 22:00, il Centro Culturale Estrada ospiterà Pamela Boldrin per un incontro dedicato al tema dell’intelligenza artificiale e del benessere integrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e benessere: Pamela Boldrin al Centro Estrada per un dialogo Notizie correlate Caso Pamela Genini, i sospetti e i soldi: Francesco Dolci al centro dell’attenzioneIl caso della profanazione del corpo di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso ottobre, resta avvolto da interrogativi e nuove piste investigative. Ora! di Michele Boldrin, la proposta di centro che punta sulla terziarizzazioneI rappresentanti del partito hanno incontrato la cittadinanza a Mestre in vista delle elezioni amministrative.